Los médicos descubren que Suna está embarazada en Una nueva vida

La situación de Suna da un giro inesperado cuando los médicos descubren en el quirófano que la joven está embarazada mientras permanece en estado crítico tras el tiroteo que ha afectado a la mansión.

La noticia impacta de lleno a su familia, que reacciona con sorpresa y angustia al conocer que también está en peligro la vida del bebé, mientras el equipo médico trata de estabilizar a la paciente en un contexto de extrema gravedad.

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