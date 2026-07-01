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UNA NUEVA VIDA
Los médicos descubren que Suna está embarazada en Una nueva vida
El hallazgo de que Suna está embarazada sorprende a los médicos y a su familia mientras la joven lucha por sobrevivir tras el tiroteo, generando una situación de máxima tensión en la serie de Antena 3.
La situación de Suna da un giro inesperado cuando los médicos descubren en el quirófano que la joven está embarazada mientras permanece en estado crítico tras el tiroteo que ha afectado a la mansión.
La noticia impacta de lleno a su familia, que reacciona con sorpresa y angustia al conocer que también está en peligro la vida del bebé, mientras el equipo médico trata de estabilizar a la paciente en un contexto de extrema gravedad.
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