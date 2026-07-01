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UNA NUEVA VIDA
El desgarrador momento de Kazim en Una nueva vida al ver el delicado estado de Esme en el hospital
La serie muestra una escena de gran carga emocional cuando Kazim se quiebra al conocer la situación de Esme, embarazada y hospitalizada, mientras le suplica entre lágrimas que no lo deje solo en medio de la incertidumbre.
Kazim atraviesa uno de sus momentos más duros al llegar al hospital y enfrentarse al delicado estado de Esme, que ha sido ingresada de urgencia tras la tensión vivida en la mansión. El miedo a perder a su familia le hace derrumbarse por completo.
Solo y desbordado por la situación, Kazim se dirige a Esme en su habitación y le pide que no lo deje solo, mostrando su angustia ante la posibilidad de perderla a ella y al bebé que espera, en una escena marcada por la emoción en Una nueva vida.
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