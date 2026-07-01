El desgarrador momento de Kazim en Una nueva vida al ver el delicado estado de Esme en el hospital

Kazim atraviesa uno de sus momentos más duros al llegar al hospital y enfrentarse al delicado estado de Esme, que ha sido ingresada de urgencia tras la tensión vivida en la mansión. El miedo a perder a su familia le hace derrumbarse por completo.

Solo y desbordado por la situación, Kazim se dirige a Esme en su habitación y le pide que no lo deje solo, mostrando su angustia ante la posibilidad de perderla a ella y al bebé que espera, en una escena marcada por la emoción en Una nueva vida.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas