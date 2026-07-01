Suna intenta revelar a Seyran su secreto sobre Ferit

Suna despierta en el hospital tras la operación y, aún debilitada, muestra su intención de confesar a Seyran un secreto que la atormenta desde hace tiempo, aunque el personal médico aparece e impide que la conversación avance.

En medio de la tensión, la joven logra apenas iniciar su confesión y pronuncia el nombre de Ferit, pero la intervención de una doctora corta el momento antes de que pueda revelar toda la verdad, dejando la incógnita abierta ante Seyran en Una nueva vida.

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