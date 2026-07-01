Abidin pierde el control y amenaza de muerte a Karam tras el estado crítico de Suna

Abidin reacciona de forma desesperada al enterarse de que Suna ha sido ingresada en el quirófano en estado crítico tras recibir un disparo. La noticia provoca que el personaje saque un arma y se enfrente directamente a Karam, culpándolo de lo ocurrido.

En un tenso cara a cara, Abidin amenaza a Karam asegurando que si Suna muere acabará con él, en una escena de gran intensidad emocional que refleja la gravedad del conflicto en la mansión y la guerra abierta entre los personajes en Una nueva vida.

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