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Arguiñano, sobre el potaje de garbanzos con espinacas y bacalao: "Tomad nota de esta receta que voy a llenar de energía a toda la familia"

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

Arguiñano reivindica el potaje de vigilia como plato estrella de Semana Santa

El cocinero prepara un clásico de la gastronomía española con garbanzos, espinacas y bacalao, destacando su valor nutritivo y su arraigo en celebraciones como el Viernes Santo.

Karlos Arguiñano elabora un potaje de garbanzos con espinacas y bacalao que define como una receta de toda la vida, pensada para aportar energía y mantener viva la tradición culinaria.

Este guiso, típico de la gastronomía española durante la Cuaresma, se consolida como uno de los platos más representativos del Viernes Santo por su sencillez, sabor y carácter reconfortante.

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