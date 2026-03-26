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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arguiñano reivindica el potaje de vigilia como plato estrella de Semana Santa
El cocinero prepara un clásico de la gastronomía española con garbanzos, espinacas y bacalao, destacando su valor nutritivo y su arraigo en celebraciones como el Viernes Santo.
Karlos Arguiñano elabora un potaje de garbanzos con espinacas y bacalao que define como una receta de toda la vida, pensada para aportar energía y mantener viva la tradición culinaria.
Este guiso, típico de la gastronomía española durante la Cuaresma, se consolida como uno de los platos más representativos del Viernes Santo por su sencillez, sabor y carácter reconfortante.