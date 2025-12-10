Arguiñano lanza sus claves para triunfar con las comidas navideñas sin complicarse

El popular chef anima a afrontar las celebraciones con recetas asequibles y fiables, desde aperitivos hasta postres, recordando que lo fundamental es escoger platos que salgan bien y permitan disfrutar alrededor de la mesa. Insiste en Cocina abierta en que la sencillez no está reñida con el sabor.

También invita a innovar sin miedo, siempre que se mantenga el sentido común en la cocina. Sus sugerencias buscan orientar a quienes preparan Nochebuena, Navidad o Año Nuevo con propuestas útiles y fáciles de adaptar a cada familia.