Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arguiñano lanza sus claves para triunfar con las comidas navideñas sin complicarse
El cocinero comparte en el programa una serie de recomendaciones prácticas para quienes ya planean las cenas y comidas festivas, con ideas sencillas, flexibles y pensadas para disfrutar sin estrés.
El popular chef anima a afrontar las celebraciones con recetas asequibles y fiables, desde aperitivos hasta postres, recordando que lo fundamental es escoger platos que salgan bien y permitan disfrutar alrededor de la mesa. Insiste en Cocina abierta en que la sencillez no está reñida con el sabor.
También invita a innovar sin miedo, siempre que se mantenga el sentido común en la cocina. Sus sugerencias buscan orientar a quienes preparan Nochebuena, Navidad o Año Nuevo con propuestas útiles y fáciles de adaptar a cada familia.