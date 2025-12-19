Antena3
Karlos Arguiñano desvela cuáles son las tres mejores recetas de su vida: "Se puede comer barato y bien"

El Hormiguero

Arguiñano elige sus tres platos esenciales y reivindica la cocina sabrosa y económica

Karlos Arguiñano revela en El Hormiguero los platos imprescindibles de su cocina y reivindica que comer bien no tiene por qué ser caro.

El cocinero cerró el año en El Hormiguero repasando sus tres recetas vitales: huevos en cualquier modalidad, legumbres por su valor nutritivo y coste accesible, y costillas de cerdo como homenaje a la cocina tradicional.

Su intervención volvió a demostrar su carisma y su visión práctica de la gastronomía. Arguiñano subrayó que la sencillez, cuando se ejecuta con técnica y buen producto, puede convertirse en la mejor herramienta para disfrutar en la mesa sin gastar de más.

