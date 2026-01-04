Arguiñano comparte una reflexión genuina sobre la importancia de pedir perdón en Navidad

Karlos Arguiñano ha reconocido delante de la cámara que siempre le gusta pedir perdón a quienes le siguen, especialmente en Navidad, porque “me gusta hacerlo todos los años” y porque “me relaja”, una actitud que subraya su cercanía con el público.

El cocinero ha querido aprovechar estas fechas para disculparse “por si alguien se ha sentido ofendido con algún comentario” y enviar un mensaje de agradecimiento a quienes ven su programa cada día, mostrando un toque humano más allá de las recetas