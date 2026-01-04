Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arguiñano comparte una reflexión genuina sobre la importancia de pedir perdón en Navidad
Karlos Arguiñano ha enviado un mensaje sincero a la audiencia en estas fechas señaladas, destacando cómo pedir perdón le relaja y agradeciendo el cariño de los espectadores tras un año intenso.
Karlos Arguiñano ha reconocido delante de la cámara que siempre le gusta pedir perdón a quienes le siguen, especialmente en Navidad, porque “me gusta hacerlo todos los años” y porque “me relaja”, una actitud que subraya su cercanía con el público.
El cocinero ha querido aprovechar estas fechas para disculparse “por si alguien se ha sentido ofendido con algún comentario” y enviar un mensaje de agradecimiento a quienes ven su programa cada día, mostrando un toque humano más allá de las recetas