El apuro de Roberto Leal: frena al público para evitar un spoiler fatal en La Pista

El duelo entre David y Javier en La Pista no ha ido como esperaban. La canción, pese a ser muy conocida, se les ha atragantado desde el inicio. El primer fragmento ha llevado a David por derroteros inesperados como Tetris, mientras que el verso posterior le ha recordado a David el Gnomo. Javier, igual de despistado, ha probado suerte con La barbacoa, sin éxito.

La situación se ha complicado aún más con el tercer fragmento, muy cercano al estribillo. Parte del público de Pasapalabra ha empezado a seguir la melodía y Roberto Leal ha tenido que cortar de raíz cualquier intento de chivatazo con un sonoro: “¡Eh, cuidado!”. El susto se ha resuelto entre risas, pero ha dejado uno de los momentos más divertidos del programa.