Aprende en familia a preparar un cocodrilo de mazapán paso a paso con Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano propone una receta festiva y accesible para enseñar a los más pequeños a cocinar: un cocodrilo de mazapán con formas decorativas y sabores dulces que se puede preparar en casa durante las vacaciones navideñas. La elaboración combina ingredientes básicos como almendra molida, azúcar glas y frutas escarchadas, y anima a los niños a participar desde el moldeado hasta la decoración.

El proceso se centra en amasar y dar forma al mazapán, modelando la figura del cocodrilo y usando piñones y frutas para crear detalles como dientes y cresta, antes de hornearlo con cuidado para que no quede demasiado duro. El chef recuerda la importancia de no excederse en el tiempo de horneado para mantener.