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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El aperitivo exprés de Arguiñano que conquista: mini cruasanes de salmón y queso
Karlos Arguiñano propone una receta sencilla y vistosa de mini cruasanes rellenos de salmón y queso, ideal como entrante rápido para sorprender a invitados sin complicaciones en la cocina.
El cocinero elabora un bocado fácil y resultón que destaca por su rapidez y su presentación. La combinación de salmón y queso convierte estos mini cruasanes en una opción perfecta para abrir cualquier comida.
Pensados como aperitivo o entrante, apenas requieren tiempo de preparación y permiten lograr un plato atractivo sin esfuerzo, siguiendo el estilo práctico habitual de Arguiñano.