El aperitivo exprés de Arguiñano que conquista: mini cruasanes de salmón y queso

El cocinero elabora un bocado fácil y resultón que destaca por su rapidez y su presentación. La combinación de salmón y queso convierte estos mini cruasanes en una opción perfecta para abrir cualquier comida.

Pensados como aperitivo o entrante, apenas requieren tiempo de preparación y permiten lograr un plato atractivo sin esfuerzo, siguiendo el estilo práctico habitual de Arguiñano.