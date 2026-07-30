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Alya, atrapada en una emboscada: Cihan lo deja todo para ir a rescatarla

Alya, atrapada en una emboscada: Cihan lo deja todo para ir a rescatarla

EN TIERRA LEJANA

El arriesgado rescate de Cihan cambia el destino de Alya tras caer en una peligrosa trampa

Un inesperado ataque pone a Alya en grave peligro y obliga a Cihan a actuar sin dudar para intentar salvarla en uno de los momentos más tensos de En tierra lejana.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La situación da un giro cuando Alya queda atrapada en una emboscada que amenaza su vida. Cihan reacciona de inmediato y deja todo para acudir en su ayuda, decidido a rescatarla.

El intenso momento sitúa a ambos protagonistas ante un nuevo desafío que puede cambiar el rumbo de su relación y del conflicto que los rodea En tierra lejana.

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