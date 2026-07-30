El arriesgado rescate de Cihan cambia el destino de Alya tras caer en una peligrosa trampa

La situación da un giro cuando Alya queda atrapada en una emboscada que amenaza su vida. Cihan reacciona de inmediato y deja todo para acudir en su ayuda, decidido a rescatarla.

El intenso momento sitúa a ambos protagonistas ante un nuevo desafío que puede cambiar el rumbo de su relación y del conflicto que los rodea En tierra lejana.

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