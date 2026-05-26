Antonio Orozco desvela el origen más íntimo de una de sus canciones más personales

Antonio Orozco recordó en La Voz Kids el significado de una de las canciones más importantes de su carrera, Te juro que no hay un segundo que no piense en ti. El artista explicó que compuso el tema mientras intentaba que su hija pequeña comiera durante un momento cotidiano en casa.

El cantante habló de cómo aquella experiencia terminó transformándose en una canción cargada de emoción y sentimiento. Su confesión sorprendió al público y mostró el lado más cercano y personal del coach del programa.

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