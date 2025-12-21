Antía cumple su sueño tras ganar junto a Pablo López: sus primeras palabras

Antía se convirtió en la gran ganadora de La Voz junto a Pablo López, dejando claro que “esto es un sueño” tras escuchar su nombre en la final. La joven agradeció el apoyo del coach y del público, emocionada por vivir un momento que marcará su carrera.

Con la emoción visible en los ojos, Antía confesó que nunca imaginó llegar tan lejos y que la experiencia ha sido un aprendizaje constante. Pablo López, por su parte, destacó su talento y la conexión que lograron durante el concurso .