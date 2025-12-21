Publicidad
La Voz
Antía cumple su sueño tras ganar junto a Pablo López: sus primeras palabras
La Voz coronó a Antía como vencedora en una final emocionante, donde la artista gallega expresó la ilusión de cumplir el sueño que llevaba tiempo persiguiendo.
Antía se convirtió en la gran ganadora de La Voz junto a Pablo López, dejando claro que “esto es un sueño” tras escuchar su nombre en la final. La joven agradeció el apoyo del coach y del público, emocionada por vivir un momento que marcará su carrera.
Con la emoción visible en los ojos, Antía confesó que nunca imaginó llegar tan lejos y que la experiencia ha sido un aprendizaje constante. Pablo López, por su parte, destacó su talento y la conexión que lograron durante el concurso .