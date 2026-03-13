Antena3
César miente a Amanda

Perdiendo el juicio

César destruye pruebas clave y siembra dudas sobre su implicación en la muerte de Jaime

El abogado César quema la fotografía que lo vincula con Jaime e Iker, levantando sospechas sobre lo que realmente oculta y su papel en la investigación.

César insiste ante Amanda en que no conoce a nadie llamado Iker, pero tras hallar una foto donde aparece con Jaime y ese mismo Iker decide quemarla sin explicación.

La acción erosiona su credibilidad dentro del bufete y plantea nuevas preguntas sobre sus vínculos con los principales implicados.

