Perdiendo el juicio
César destruye pruebas clave y siembra dudas sobre su implicación en la muerte de Jaime
El abogado César quema la fotografía que lo vincula con Jaime e Iker, levantando sospechas sobre lo que realmente oculta y su papel en la investigación.
César insiste ante Amanda en que no conoce a nadie llamado Iker, pero tras hallar una foto donde aparece con Jaime y ese mismo Iker decide quemarla sin explicación.
La acción erosiona su credibilidad dentro del bufete y plantea nuevas preguntas sobre sus vínculos con los principales implicados.