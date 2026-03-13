Publicidad
EL CAPITÁN EN JAPÓN
Susana acusa a Joaquín de no asumir la edad
Susana Saborido recrimina a Joaquín Sánchez por su actitud al no asumir su edad mientras la familia viaja a Okinawa entre lluvia, kárate y tensiones familiares.
Susana lanza una pulla a su pareja: “Te crees que tienes veinte años y no asumes que te estás haciendo viejo”, subrayando las diferencias entre ambos durante el viaje familiar a Okinawa.
La familia Sánchez Saborido se enfrenta a un clima más gris de lo esperado mientras intenta compaginar actividades como el kárate con las dinámicas personales.