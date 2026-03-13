Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

La pulla de Susana a Joaquín: “Te crees que tienes veinte años y no asumes que te estás haciendo viejo”

EL CAPITÁN EN JAPÓN

Susana acusa a Joaquín de no asumir la edad

Susana Saborido recrimina a Joaquín Sánchez por su actitud al no asumir su edad mientras la familia viaja a Okinawa entre lluvia, kárate y tensiones familiares.

Carmen Pardo
Publicado:

Susana lanza una pulla a su pareja: “Te crees que tienes veinte años y no asumes que te estás haciendo viejo”, subrayando las diferencias entre ambos durante el viaje familiar a Okinawa.

La familia Sánchez Saborido se enfrenta a un clima más gris de lo esperado mientras intenta compaginar actividades como el kárate con las dinámicas personales.

Antena 3» Vídeos