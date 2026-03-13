Familiares de Francisca Cadenas relatan gritos desde la casa donde hallaron sus restos

A nueve años de la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), la Guardia Civil encontró restos óseos en la casa de dos vecinos, ahora principales sospechosos del caso. La confirmación del cuerpo ha reactivado la investigación sobre lo ocurrido el día de su desaparición.

El sobrino de Cadenas, David Meneses, relató en Y ahora Sonsoles cómo uno de sus primos aseguraba haber oído gritos que podrían haber sido de su madre dentro de esa vivienda.