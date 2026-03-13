Buñuelos de manzana de Arguiñano: la sorpresa dulce para tu mesa de Semana Santa

Karlos Arguiñano presenta unos buñuelos de manzana que elevan un clásico de postre con fruta rallada y un coulis de frambuesa que aporta acidez y color. La receta combina sencillez y tradición, pensada para gustar a todos los comensales en las celebraciones de la estación.

La preparación destaca por su mezcla de texturas: la ligereza de la masa frita y el dulzor natural de la manzana, realzada por detalles como la canela y la naranja en el aceite. El resultado es un postre que se presenta visualmente atractivo y fácil de replicar en casa.