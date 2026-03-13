Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Buñuelos de manzana de Arguiñano: la sorpresa dulce para tu mesa de Semana Santa
Aprende paso a paso cómo transformar la tradicional masa de buñuelos en una receta con manzana y coulis de frambuesa, ideal para compartir en familia esta Semana Santa siguiendo los consejos del chef.
Karlos Arguiñano presenta unos buñuelos de manzana que elevan un clásico de postre con fruta rallada y un coulis de frambuesa que aporta acidez y color. La receta combina sencillez y tradición, pensada para gustar a todos los comensales en las celebraciones de la estación.
La preparación destaca por su mezcla de texturas: la ligereza de la masa frita y el dulzor natural de la manzana, realzada por detalles como la canela y la naranja en el aceite. El resultado es un postre que se presenta visualmente atractivo y fácil de replicar en casa.