Angy Fernández consigue el pleno en La Pista con una canción de David Bustamante

Angy Fernández ha cerrado su participación en Pasapalabra con una victoria en La Pista. Tras la decepción de los anteriores programas, ha acertado rápidamente la canción 'Devuélveme la vida', recuperando la sonrisa y dando el pleno a Manu.

La actriz ha destacado la buena sintonía con su compañero, afirmando que forman una "pareja perfecta". Roberto Leal ha aprovechado para animar a David Bustamante a visitar el programa como invitado.