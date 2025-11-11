Andy confiesa en El Hormiguero que no ganó nada de Spotify ni YouTube con Andy y Lucas

Andy visitó El Hormiguero para presentar su nueva carrera en solitario y sorprendió al público al hablar con total sinceridad sobre su etapa en Andy y Lucas. El artista explicó que de los 30.000 euros que cobraba el grupo por concierto, él solo recibía 5.000 como máximo.

Además, desveló que nunca ha cobrado nada de las reproducciones en Spotify o YouTube del exitoso dúo. Una confesión que dejó a Pablo Motos impactado y que muestra el lado más desconocido de aquellos años de éxito.