Andrés revive un flash explosivo que sacude la trama

En el último capítulo de Sueños de libertad, Andrés comienza a revivir recuerdos al entrar en la sala de calderas. “Flashes de María en pie invadieron su mente” y descubre que Gabriel “manipuló los contadores”, detonando el entorno y provocando la explosión.

Acompañado por su padre y David, el ex de Carmen, el joven De la Reina lucha por encajar piezas del pasado y comprender la magnitud del sabotaje. La serie intensifica el conflicto emocional y siembra la duda y la intriga en torno al culpable.