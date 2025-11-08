Publicidad
Sueños de libertad
Andrés revive un flash explosivo que sacude la trama
En Sueños de libertad, Andrés vuelve a recordar el momento en el que Gabriel provocó la explosión en la sala de calderas tras pisar el lugar de la tragedia, con impactantes visiones del pasado.
En el último capítulo de Sueños de libertad, Andrés comienza a revivir recuerdos al entrar en la sala de calderas. “Flashes de María en pie invadieron su mente” y descubre que Gabriel “manipuló los contadores”, detonando el entorno y provocando la explosión.
Acompañado por su padre y David, el ex de Carmen, el joven De la Reina lucha por encajar piezas del pasado y comprender la magnitud del sabotaje. La serie intensifica el conflicto emocional y siembra la duda y la intriga en torno al culpable.