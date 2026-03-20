Ana Torroja abre su corazón en Y ahora Sonsoles

Ana Torroja llega a Y ahora Sonsoles para presentar su séptimo álbum en solitario, un trabajo que define como el más personal de su carrera. En esta nueva etapa, la cantante reconoce que se ha planteado su continuidad en la música.

Durante la entrevista, la artista también aborda cómo le ha marcado la herencia de Mecano y cómo ha influido en su evolución.