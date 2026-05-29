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MASK SINGER
Ana Milán emociona con su gesto a Ruth Lorenzo tras conquistar los Prismáticos de Oro en Mask Singer
La investigadora protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala después de tener un gesto inesperado con Ruth Lorenzo durante el programa.
La última entrega de Mask Singer dejó una escena muy especial entre Ana Milán y Ruth Lorenzo. La actriz consiguió llevarse los Prismáticos de Oro tras protagonizar un emotivo momento con la cantante que sorprendió al resto de investigadores y al público.
El gesto de Ana Milán hacia Ruth Lorenzo se convirtió en uno de los instantes más destacados de la noche. La complicidad entre ambas marcó buena parte de la gala y terminó siendo recompensada con el reconocimiento del programa.
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