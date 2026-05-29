Ana Milán emociona con su gesto a Ruth Lorenzo tras conquistar los Prismáticos de Oro en Mask Singer

La última entrega de Mask Singer dejó una escena muy especial entre Ana Milán y Ruth Lorenzo. La actriz consiguió llevarse los Prismáticos de Oro tras protagonizar un emotivo momento con la cantante que sorprendió al resto de investigadores y al público.

El gesto de Ana Milán hacia Ruth Lorenzo se convirtió en uno de los instantes más destacados de la noche. La complicidad entre ambas marcó buena parte de la gala y terminó siendo recompensada con el reconocimiento del programa.

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