Ana Milán acierta de lleno en Mask Singer al descubrir quién se escondía tras Momia

Mask Singer vivió uno de sus desenmascaramientos más comentados cuando se descubrió que Nacho Duato estaba detrás de la máscara de Momia. Ana Milán fue la única investigadora que mantuvo esa apuesta desde semanas atrás.

El bailarín y coreógrafo se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la edición gracias a sus actuaciones y al carisma mostrado sobre el escenario. Momia terminó la competición como subcampeón tras quedarse a un paso de conquistar la máscara dorada.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas