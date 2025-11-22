Impacto tras la muerte de una menor en una clínica dental: la familia rompe su silencio

En el último programa de Y ahora Sonsoles, se abordó la tragedia de una menor fallecida tras someterse a un tratamiento en una clínica dental. La noticia ha generado una gran repercusión.

La familia, que atraviesa un momento crítico, expresó su dolor y pidió esclarecer lo ocurrido. Un suceso que plantea interrogantes sobre los protocolos y la responsabilidad en este tipo de procedimientos.