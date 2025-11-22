Publicidad
Y ahora Sonsoles
Impacto tras la muerte de una menor en una clínica dental: la familia rompe su silencio
El caso ha conmocionado a la opinión pública y abre un debate sobre la seguridad en tratamientos médicos, mientras los padres afrontan una situación devastadora.
En el último programa de Y ahora Sonsoles, se abordó la tragedia de una menor fallecida tras someterse a un tratamiento en una clínica dental. La noticia ha generado una gran repercusión.
La familia, que atraviesa un momento crítico, expresó su dolor y pidió esclarecer lo ocurrido. Un suceso que plantea interrogantes sobre los protocolos y la responsabilidad en este tipo de procedimientos.