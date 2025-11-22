Publicidad
La Voz
Los 16 artistas que lucharán en los Directos para ganar La Voz
La fase más emocionante del talent arranca con los participantes que han logrado superar las batallas y se preparan para conquistar al público en la siguiente etapa.
En el último programa de La Voz, se revelaron los 16 artistas que competirán en los directos. Cada uno ha demostrado talento y personalidad para llegar a esta fase decisiva.
La próxima etapa promete actuaciones memorables y emociones intensas, con los coaches apoyando a sus equipos en la recta final hacia la gran victoria. Un momento clave en el talent.