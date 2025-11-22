Seren sufre un brutal atropello tras descubrir el engaño de Uras

En los avances de Renacer, Seren vive un momento dramático tras descubrir la traición de Uras. Su reacción desencadena un brutal atropello que cambia el rumbo de la historia.

Este impactante suceso promete capítulos cargados de emociones y decisiones extremas que pondrán a prueba a todos los personajes. Una trama que mantiene la intriga en su punto más alto.