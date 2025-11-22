Publicidad
Y ahora Sonsoles
Alicia relata su dura convivencia con el síndrome de Tourette desde los tres años
Su testimonio en televisión conmueve al público al revelar cómo la enfermedad afectó su vida y la difícil relación con su entorno familiar en los momentos más críticos.
En el último programa de Y ahora Sonsoles, Alicia compartió su experiencia con el síndrome de Tourette, una condición que ha marcado su día a día durante tres años. “Le dije a mi madre que me matara”, confesó.
Su relato pone de manifiesto la importancia de la comprensión y el apoyo en casos como el suyo, generando un debate sobre salud mental y visibilización de enfermedades poco conocidas.