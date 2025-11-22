Alicia relata su dura convivencia con el síndrome de Tourette desde los tres años

En el último programa de Y ahora Sonsoles, Alicia compartió su experiencia con el síndrome de Tourette, una condición que ha marcado su día a día durante tres años. “Le dije a mi madre que me matara”, confesó.

Su relato pone de manifiesto la importancia de la comprensión y el apoyo en casos como el suyo, generando un debate sobre salud mental y visibilización de enfermedades poco conocidas.