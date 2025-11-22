Albóndigas de bonito con salsa de piquillo: la receta más sabrosa de Arguiñano

En el último programa de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef presentó unas albóndigas de bonito en aceite acompañadas de una deliciosa salsa de piquillo. Una receta sencilla y llena de sabor.

Con consejos prácticos y trucos para lograr una textura perfecta, Arguiñano convierte este plato en una opción irresistible para quienes buscan innovar con ingredientes frescos y saludables.