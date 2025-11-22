Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Albóndigas de bonito con salsa de piquillo: la receta más sabrosa de Arguiñano
Un plato tradicional con un toque especial que combina el sabor del mar con una salsa única, ideal para sorprender en cualquier comida familiar o celebración.
En el último programa de Cocina abierta de Karlos Arguiñano, el chef presentó unas albóndigas de bonito en aceite acompañadas de una deliciosa salsa de piquillo. Una receta sencilla y llena de sabor.
Con consejos prácticos y trucos para lograr una textura perfecta, Arguiñano convierte este plato en una opción irresistible para quienes buscan innovar con ingredientes frescos y saludables.