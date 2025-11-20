El amor de Esther y Tonet rompe barreras: la primera boda en España entre personas con síndrome de Down

La historia de Esther y Tonet es un ejemplo de amor y superación. Ambos se conocieron hace más de una década en una cena organizada por la Asociación de síndrome de Down de Lleida. Desde aquel primer beso, tuvieron claro que querían vivir como cualquier pareja.

Durante tres años participaron en un programa para lograr la independencia necesaria y demostrar que podían convivir solos. Hoy celebran su boda, cumpliendo el deseo de Tonet de ser “su marido hasta el infinito y más allá”. Su historia inspira y rompe barreras en favor de la inclusión.