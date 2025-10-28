La amiga de Laura Boyer destapa el veto de Isabel Preysler: “No les dejaba ver a su padre”

Las memorias de Isabel Preysler han vuelto a poner sobre la mesa el conflicto que marcó su relación con los hijos de Miguel Boyer. En Y ahora Sonsoles, Inma Goyanes, amiga cercana de la fallecida Laura Boyer, ha relatado cómo la socialité habría dificultado el contacto entre padre e hijos.

Goyanes asegura que “Laura intentó acercarse a su padre, pero Isabel no la quería en su casa”. Según su testimonio, las tensiones se agravaron durante la enfermedad de Boyer y culminaron tras su muerte, cuando, según ella, Preysler impidió que los hijos conservaran recuerdos de su padre.