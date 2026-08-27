Los padres de Tomás, asesinado presuntamente por un amigo, piden justicia: “Cuanto antes lo cojan, mejor”

Los padres de Tomás han relatado el dolor que atraviesan tras el asesinato de su hijo y han pedido que el caso se resuelva lo antes posible. La familia espera que la investigación permita localizar al amigo señalado como presunto responsable del crimen.

Durante su intervención en Y ahora Sonsoles, los padres han reclamado una respuesta rápida: “Que se haga justicia”. Además, han expresado su deseo de que el sospechoso sea localizado cuanto antes: “Cuanto antes lo cojan, mejor”.

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