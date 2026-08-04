El aliño secreto de Karlos Arguiñano que transforma esta ensalada de tirabeques en un éxito

Karlos Arguiñano muestra cómo preparar una ensalada con tirabeques, una variedad de guisantes que se consume entera y destaca por su textura tierna. La receta se completa con canónigos, tomates cherry y anchoas.

El elemento diferencial está en un majado elaborado con yema de huevo cocida, ajo, yogur, mostaza, salsa inglesa y zumo de limón, que aporta la chispa y el sabor característico del plato.

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