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COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El aliño secreto de Karlos Arguiñano que transforma esta ensalada de tirabeques en un éxito
Cocina abierta de Karlos Arguiñano propone una ensalada diferente elaborada con tirabeques y un majado especial que aporta un toque intenso a una receta fresca, saludable y muy sencilla.
Karlos Arguiñano muestra cómo preparar una ensalada con tirabeques, una variedad de guisantes que se consume entera y destaca por su textura tierna. La receta se completa con canónigos, tomates cherry y anchoas.
El elemento diferencial está en un majado elaborado con yema de huevo cocida, ajo, yogur, mostaza, salsa inglesa y zumo de limón, que aporta la chispa y el sabor característico del plato.
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