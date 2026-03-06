Publicidad
Pasapalabra
Alejandro y Javier firman un espectacular empate a 23 aciertos en un Rosco de vértigo
Los dos concursantes han ofrecido su duelo más vibrante hasta la fecha en un Rosco de enorme nivel, mientras competían por un bote de 214.000 euros.
Alejandro y Javier han protagonizado un Rosco memorable en Pasapalabra, impulsados por la exigencia mutua que ha elevado su rendimiento jugada tras jugada. Ambos concursantes han empezado con rachas fulgurantes y han mantenido un ritmo altísimo.
Javier ha completado la primera vuelta con 20 aciertos, mientras que Alejandro, más pausado, ha terminado igualando el marcador a 22. El de Pinto ha subido a 23 y se ha plantado, y Javier ha respondido con solvencia para firmar un empate de auténtico nivel.