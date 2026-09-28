Alejandro hace saltar a Jorge Fernández en La ruleta de la suerte: ¡se lleva 11.550 euros en el Bote!

La suerte y la emoción han acompañado a Alejandro en el Panel con Bote de La ruleta de la suerte noche. Tras firmar un gran programa, el concursante ha decidido ir a por todas pese a tener prácticamente asegurado su pase a la Gran Final.

Primero ha caído en el gajo de la mitad y después en la Quiebra, de la que se ha salvado gracias a un comodín. A la tercera, Alejandro ha acertado con el Bote y ha sumado 11.550 euros más, desatando los saltos y vítores de Jorge Fernández.