Pasapalabra
Alejandro duda ante su última decisión en El Rosco tras el órdago de Francisco con 22 aciertos
El madrileño ha afrontado uno de sus momentos más tensos al decidir si asegurar un nuevo empate o arriesgarse para superar a Francisco.
Alejandro y Francisco han vivido otro Rosco de máxima igualdad jugando por un bote de 130.000 euros. Pese a que el madrileño inició la prueba con 14 segundos de ventaja, Francisco marcó el ritmo con una entrada fulgurante de siete aciertos y un turno posterior de diez, lo que le permitió completar su primera vuelta con 21 respuestas en verde.
Alejandro logró remontar poco a poco ese parcial y terminó igualando a su rival con 22 aciertos. Francisco se plantó de inmediato, dejando la decisión final en manos del concursante de Pinto. Entre dudas visibles, Alejandro tuvo que elegir entre firmar las tablas o lanzarse a por la victoria.