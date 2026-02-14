Alejandro duda ante su última decisión en El Rosco tras el órdago de Francisco con 22 aciertos

Alejandro y Francisco han vivido otro Rosco de máxima igualdad jugando por un bote de 130.000 euros. Pese a que el madrileño inició la prueba con 14 segundos de ventaja, Francisco marcó el ritmo con una entrada fulgurante de siete aciertos y un turno posterior de diez, lo que le permitió completar su primera vuelta con 21 respuestas en verde.

Alejandro logró remontar poco a poco ese parcial y terminó igualando a su rival con 22 aciertos. Francisco se plantó de inmediato, dejando la decisión final en manos del concursante de Pinto. Entre dudas visibles, Alejandro tuvo que elegir entre firmar las tablas o lanzarse a por la victoria.