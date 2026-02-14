Alejandro demuestra con un pleno que le está cogiendo el truco al ¿Dónde Están?

Alejandro ha vuelto a destacar en el ¿Dónde Están?, resolviendo el panel a la primera. Roberto Leal ha celebrado que está encontrando el camino, recordando que no es su primer pleno en Pasapalabra.

Además, el momento ha dejado una anécdota cuando ha tenido que elegir entre Belén Rueda y Belén Cuesta. Al decantarse por la segunda, Miguel Lago ha bromeado diciendo que "cuesta" más y Alejandro ha respondido con humor afirmando que el otro va "rodado".