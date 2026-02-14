Miguel Lago lo borda en Palabras Cruzadas y Esmeralda Moya se inventa una insólita película

La prueba Palabras Cruzadas ha llegado cargada de humor y ritmo. Miguel Lago ha sido el primero en brillar al resolver él solo todo el panel dedicado al cine de acción. El cómico ha encadenado acierto tras acierto sin necesidad de la ayuda de Alejandro, sumando así 18 segundos impecables para el concursante.

El tono ha cambiado con Esmeralda Moya. Tras acertar 'Jungla de cristal', ha protagonizado uno de los momentos más divertidos al inventarse 'Vacaciones en el Ebro' como posible título. El plató ha estallado en risas y Roberto Leal ha rematado el momento preguntándose por qué no iba a existir esa película.