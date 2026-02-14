Publicidad
Francisco arrasa de nuevo en La Pista y deja claro por qué Roberto Leal advierte: “Cuidado con él”
El concursante gaditano ha vuelto a brillar con otro pleno en La Pista, su tercero en sólo cuatro programas, confirmándose como una revelación musical que no ha perdido ni un solo duelo.
Francisco continúa sorprendiendo en Pasapalabra gracias a su enorme solvencia en La Pista. Desde su llegada, ha firmado tres plenos en cuatro programas y mantiene un registro impecable sin derrotas. Roberto Leal ya había destacado su gran oído, y esta tarde ha vuelto a quedar demostrado con un acierto veloz al primer fragmento de una canción de 1965.
La rapidez con el pulsador ha sido clave. Francisco ha reconocido 'Si yo tuviera una escoba' de inmediato, optando por recitar el estribillo por timidez a cantarlo. Su actuación le ha valido otros cinco segundos y ha llevado al presentador a resumir el momento con claridad: es fuerte y Alejandro debe tener cuidado con él.