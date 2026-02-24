Publicidad
PASAPALABRA
Alejandro aprovecha los errores de Antonio y toma ventaja en El Rosco de Pasapalabra
Dos fallos de Antonio abren la puerta para que Alejandro aspire al bote acumulado, con 20 aciertos sin errores en la primera vuelta.
Antonio, con varios duelos ya disputados, vuelve a tropezar con errores clave que condicionan su Rosco y favorecen a su rival.
Alejandro mantiene la calma y, sin cometer fallos en la primera vuelta, se coloca en posición de luchar por el bote de 166.000 euros.