Alejandro alucina con un reguetón en La Pista que le recuerda a Bob Esponja

La Pista ha llegado con sorpresa para Alejandro y Javier, que no lograban asociar el fragmento musical a ninguna canción conocida. Entre el desconcierto, surgieron ocurrencias como Bob Esponja o incluso Heidi, mientras Roberto Leal aportaba humor comentando que parecía un tono de móvil.

Al escuchar un poco más de la melodía, ambos descubrieron que estaban ante un reguetón, algo que Alejandro recibió entre bromas asegurando que estaba flipando. El título revelado en inglés por el presentador para traducirlo al español permitió cerrar un duelo confirmando una inesperada conexión con Bob Esponja.