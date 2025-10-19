Publicidad
Sueños de libertad
Alejandro Albarracín revela su deseo para Pelayo: un giro emocional que lo aleje del conflicto
El actor comparte cómo vive la evolución de Pelayo en Sueños de libertad y confiesa qué espera para su personaje en los próximos capítulos de la serie.
Alejandro Albarracín quiere que Pelayo, su personaje en Sueños de libertad, se enamore y deje a las Mafin tranquilas. “Ojalá sean felices los cuatro”, afirma entre risas.
El intérprete reconoce que Pelayo sufre con Marta y que la marcha de Fina lo ha cambiado todo. Aunque se siente culpable, volvería a tomar las mismas decisiones.