Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Alejandro Albarracín confiesa lo que le gustaría que le pasase a su personaje en Sueños de libertad: "Ojalá Pelayo se enamore y deje a las Mafin tranquilas"

Sueños de libertad

Alejandro Albarracín revela su deseo para Pelayo: un giro emocional que lo aleje del conflicto

El actor comparte cómo vive la evolución de Pelayo en Sueños de libertad y confiesa qué espera para su personaje en los próximos capítulos de la serie.

Alejandro Albarracín quiere que Pelayo, su personaje en Sueños de libertad, se enamore y deje a las Mafin tranquilas. “Ojalá sean felices los cuatro”, afirma entre risas.

El intérprete reconoce que Pelayo sufre con Marta y que la marcha de Fina lo ha cambiado todo. Aunque se siente culpable, volvería a tomar las mismas decisiones.

Antena 3» Vídeos