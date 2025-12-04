Publicidad
Pasapalabra
Alain Hernández logra un pleno perfecto en Una de Cuatro: ¡hasta acierta de chiripa!
El actor inicia su participación con una actuación impecable en la prueba Una de Cuatro, acertando todas las respuestas incluso bajo presión y fuera de tiempo.
Alain Hernández regresó a Pasapalabra con un inicio espectacular, completando la prueba sin fallos. Ni la presión de abrir el juego ni los nervios le impidieron acertar cada pregunta.
Su pleno incluyó una respuesta fuera de tiempo que también resultó correcta, convirtiendo el momento en uno de los más comentados de la jornada.