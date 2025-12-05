Alain Hernández logra un pleno en el ¿Dónde Están? y firma un programa de diez en Pasapalabra

Después de ganar en La Pista y mostrar su flow, Alain puso la guinda a su visita a Pasapalabra con un pleno en el ¿Dónde Están?. El panel dedicado a Ana Torroja no tuvo secretos para él.

Entre risas y aplausos, el actor saltó de la silla para celebrar. “¡Dame el libro!”, pidió, mientras Roberto le respondía que se merece la enciclopedia entera. Un cierre épico.