Akin descubre el oscuro pasado de los Korhan y se une a Ökkes para vengar a su madre

Akin busca a su tío Ökkes decidido a frenar sus ataques contra Seyran y los Korhan, pero la conversación da un giro inesperado. Ökkes le confiesa que los Korhan fueron los responsables del sufrimiento de su madre y que su venganza está en marcha. Tras oír la dura verdad, Akin se derrumba.

El joven, conmocionado, termina uniéndose al plan de Ökkes. Con Halis ya debilitado, el empresario pone la mira en Ferit. La tensión crece y el vínculo entre Akin y Seyran podría sellarse con una boda marcada por la vengan.