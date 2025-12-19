Ahorro temprano para un futuro seguro: la estrategia que gana fuerza entre familias españolas

El impulso de Alemania, que propone una hucha estatal para cada niño desde su nacimiento, pone el foco en la urgencia de anticiparse ante un modelo de pensiones cada vez más incierto. Con aportaciones mensuales y visión a largo plazo, el país busca blindar el futuro de sus menores.

En España, ejemplos como el de Francisco, que reserva un euro diario para sus hijos desde que tenían un año, evidencian que incluso pequeñas cantidades sostenidas pueden convertirse en un sólido colchón financiero.