Ahorra en la cesta de la compra con alternativas más económicas

Nutriman señala en Y ahora Sonsoles que los garbanzos (0,65‑0,69 €) son una opción completa para reemplazar los huevos, por su aporte proteico, mientras que el té (1,40 €) permite disminuir el consumo de café sin prescindir de una bebida reconfortante. Además, propone lentejas (0,87‑0,90 €) y arroz (1,30 €) como alternativas económicas y saciantes frente a la carne picada.

Para los que compran frutos secos, sugiere sardinas (1,40‑1,45 €), ricas en proteínas y ácidos grasos, en lugar de nueces, cuyo precio sigue en alza. También recomienda leche de cabra, que ofrece valores nutricionales similares a la leche convencional pero con precios más estables.