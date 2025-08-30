Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Adrián

Y ahora Sonsoles

Adrián Rodríguez se sincera sobre su lucha contra las adicciones: “Ahí te das cuenta”

El actor recuerda en Y ahora Sonsoles cómo cayó en el mundo de las drogas tras alcanzar la fama siendo adolescente, y cómo logró salir con ayuda profesional.

En Y ahora Sonsoles, Adrián Rodríguez confiesa la oscuridad que envuelve al mundo de las adicciones: “Cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí te das cuenta”.

El actor de Física o Química y Los Serrano relata cómo la fama precoz lo llevó a consumir desde joven, hasta que entendió que su vida corría peligro.

Antena 3» Vídeos