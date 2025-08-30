Adrián Rodríguez se sincera sobre su lucha contra las adicciones: “Ahí te das cuenta”

En Y ahora Sonsoles, Adrián Rodríguez confiesa la oscuridad que envuelve al mundo de las adicciones: “Cuando eres consciente de que te puedes ir, ahí te das cuenta”.

El actor de Física o Química y Los Serrano relata cómo la fama precoz lo llevó a consumir desde joven, hasta que entendió que su vida corría peligro.