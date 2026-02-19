Publicidad
PASAPALABRA
Adri tropieza en su debut en El Rosco y Alejandro aprovecha sin piedad
En el estreno de Adri como concursante de El Rosco, un error clave sobre la letra P desequilibra su partida frente a Alejandro, que mantiene su ritmo y capitaliza la tensión hasta la victoria.
El debut de Adri en El Rosco de Pasapalabra estuvo marcado por un fallo significativo al responder “palabrota” en la primera vuelta, lo que le pasó factura en su puntuación y le perturbó emocionalmente durante el resto del juego. A pesar de completar la primera vuelta con 17 aciertos, no logró mantener el ritmo frente a un Alejandro más sereno y consistente.
El nuevo aspirante, que llegó tras superar a Francisco en la Silla Azul y dedicó su participación a su padre recientemente fallecido, vio cómo los nervios le jugaron una mala pasada.