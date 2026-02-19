Adri cumple una promesa personal y emociona en Pasapalabra con una dedicatoria muy especial

Adrián Soler, aspirante y ahora concursante de Pasapalabra, ha generado un momento cargado de emoción al explicar que su presencia en el plató responde a una promesa hecha a su padre antes de fallecer el año pasado. El barcelonés, controlador aéreo y futuro padre, dedicó su primer Rosco a su progenitor, cumpliendo así su palabra.

Durante su presentación también tuvo palabras para su mujer, destacando su cariño y bromeando sobre los retos personales que afronta fuera del concurso.