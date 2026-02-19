Publicidad
PASAPALABRA
Adri cumple una promesa personal y emociona en Pasapalabra con una dedicatoria muy especial
El nuevo concursante del programa revela que la razón principal de su participación fue honrar la memoria de su padre fallecido, un compromiso que ha podido cumplir tras dedicarle su primer Rosco.
Adrián Soler, aspirante y ahora concursante de Pasapalabra, ha generado un momento cargado de emoción al explicar que su presencia en el plató responde a una promesa hecha a su padre antes de fallecer el año pasado. El barcelonés, controlador aéreo y futuro padre, dedicó su primer Rosco a su progenitor, cumpliendo así su palabra.
Durante su presentación también tuvo palabras para su mujer, destacando su cariño y bromeando sobre los retos personales que afronta fuera del concurso.